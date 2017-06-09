Вашингтон, 9 июня, 2017, 04:07 — ИА Регнум. Трамп доволен, СМИ в ужасе — Штаты бросили на произвол судьбы. На околокриминальном сленге это называется емким словом «кинуть». При этом самые отчаянные уверяют, что, мол, ну и ладно, и без них справимся, им же хуже (так и напрашивается фраза из детского мультфильма «Сам же первый придешь мириться», уж очень инфантильны эти выражения внезапной самостоятельности). Смелее всех оказалась Меркель, сообщившая, что теперь Европе придется рассчитывать только на свои силы. И то, серьезные слова о «ненадежных друзьях» были сказаны в очень уж несерьезной обстановке пивной палатки, слабо подходящей для убедительной политической декорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Премьер-министр Италии воодушевился словам советника Трампа по экономике о том, что взгляды Трампа эволюционируют. А куда?.. Молодой красавчик Макрон стиснул руку Трампа, записав физическое превосходство над хоть и бодрым, но пожилым джентльменом в счет своих политических побед.

А Трамп — тот не показал ничего нового. Единственное, что он дал понять, это то, что не меняется — и меняться не намерен. Для людей такого типа меняться — значит подстраиваться, и уж не опытному бизнесмену пристало юлить, нравиться и угождать. И с этим «Большой семерке», которая явно обозначилась как союз без равенства, придется считаться. Или смиряться — кого на что хватит.

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