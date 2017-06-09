Вашингтон, 9 июня, 2017, 03:36 — ИА Регнум. Индиана Джонс, авантюрист и интеллектуал, стал одним из самых узнаваемых образов в США: каждый американец мог найти в нем что-то знакомое. Будь то персонажи запылившихся комиксов или старых фильмов. Знаменитый фильм вспоминает историк кино, постоянный автор ИА REGNUM Валерий Рокотов.

Цитата из к/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». реж Стивен Спилберг. 1981. США Доктор Джонс

А начиналась история искателя приключений в 1977 году, когда режиссер Джордж Лукас прятался на Гавайях в тревожном ожидании провала своих «Звездных войн». Принесший радостное известие об огромном успехе Стивен Спилберг мог первым оценить задумку Лукаса об археологе-авантюристе. Впоследствии режиссером фильмов о похождениях Индианы Джонса стал тоже именно он, когда Лукас с головой ушел в свою космическую оперу.

Сперва герою искали имя, и нашли не сразу: решение подсказала собака Лукаса по имени Индиана. По поводу исполнителя главной роли, Спилберга тоже тревожили сомнения: не будет ли зритель видеть на экране знаменитый образ Хана Соло. Но с выходом «Ковчега» все сомнения рассеялись: новый образ затмил предыдущий.

Примечательно, что прообразом Индианы Джонса нередко считают эсэсовского археолога Отто Рана, который занимался поисками Святого Грааля. Несмотря на наличие совпадений в историях, Лукас и Спилберг не подтверждали эту версию. А вот политическая подоплека в фильме была, причем в довольно привычном виде «представителя свободной страны», которому противостоят одержимые жрецы безумного культа.

Позже, в 2008 году, цикл об Индиане Джонсе пополнился фильмом о противостоянии советской сталинистке и комсомолке, от которой и отбивается Джонс.

Будет ли этот фильм последним? Читайте здесь: Индиана Джонс. И это всё о нём…

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