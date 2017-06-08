Москва, 9 июня, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Знаменитый Валерий Тодоровский снял кинороман о балете. О балете вообще снимают не часто, и тем более не часто это получается сделать хорошо. Удался ли эксперимент Тодоровскому, рассуждает арт-обозреватель ИА REGNUM, искусствовед Тамара Ларина.

Цитата из к/ф «Большой». реж Валерий Тодоровский. 2016. Россия В образе

За что сразу же стоит отдать должное режиссеру, так это за то, что он избежал в своей картине столь притягательных чернушных элементов, эротики, скандальности, гнусных разоблачений и спекуляций на громких историях. Свою историю о балетной Золушке Тодоровский рассказал, используя игру замечательных актеров — Фрейндлих, Домогарова, к сожалению, не часто появляющегося в этом фильме, и юной гимнастки Екатерины Самуйлиной, которая на весьма достойном уровне сыграла героиню в детстве. Та же героиня в девичьем возрасте — солистка Варшавской оперы Маргарита Симонова— уже не так убедительна.

Но главный минус даже не в этом. О чем вообще этот фильм? Он и не о любви, и не о преодолении, и не о злостной вражде за право первенства, и, собственно, не о Большом театре. Больше всего работа Тодоровского напоминает мелодраматическое изображение повседневной жизни молодых танцовщиц, с богатой фактурой. Но все-таки фильм не похож на кинороман. Почему?

Читайте статью: «Большой» исключительно для маленького экрана

Рекомендуем другие статьи Тамары Лариной, посвященные современному искусству.