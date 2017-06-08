Красноярск, 9 июня, 2017, 02:22 — ИА Регнум. В беседе с Владимиром Путиным, которая состоялась в конце мая, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов привел Красноярск в качестве примера проблем, возникающих при сносе нестационарных торговых объектов (НТО). Такое действие может лишить работы более 500 предпринимателей. Председатель краевого союза малого предпринимательства Виталий Бондарев уточняет цифру: сокращение числа НТО уничтожит 30 тыс. рабочих мест. Тему подробно освещает корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос торговых палаток

Причина такой разницы в оценке состоит в планах администрации, которые затронут 500 человек только на первом этапе. И хотя администрация в начале года снесла 500 павильонов вместо изначально задуманных 1 000, из пояснений следует, что ожидаются дальнейшие этапы. Якобы такие радикальные действия благоустроят прилегающую территорию, хотя, как напоминает Бондарев, все предприниматели, согласно подписанным обязательствам, содержат прилегающую территорию в чистоте.

Более того, созданная по рекомендации губернатора рабочая группа объехала многие павильоны, назначенные под снос; принималось решение не сносить павильон при условии, что предприниматель реконструирует объект. Предприниматели тратили средства, администрация все согласовывала, но потом приходило уведомление на снос.

Такие действия рискуют поставить малое предпринимательство в крайне сложное положение.

Как предприниматели пытаются донести свою тревогу до властей и какую получают реакцию, читайте здесь: Красноярск. «Война с малым бизнесом» или городское благоустройство?

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