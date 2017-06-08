Челябинск, 8 июня, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Положительной практикой создание обособленного специального счета для проведения капитального ремонта считают представители регионального оператора капремонтов в Челябинской области. Самостоятельное управление своим домом и собираемыми с жителей финансами признаётся эффективным, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инструмент

Регоператор капремонтов представил пример успешного взаимодействия собственников, управляющих компаний, подрядчиков и регионального оператора владельцев специального счёта трёх домов в городе Челябинске. Ими оказались дома по улице Труда, 5а, по улице Курчатова, 1 и по улице Ковшовой, 2. Жители этих домов открыли спецсчета и уже сумели потратить собранные на капремонт деньги, организовав ремонтные работы. В доме по улице Труда был проведен капремонт фасада и системы подачи горячей воды. Дому по улице Курчатова отремонтировали крышу. А в доме по улице Ковшовой были установлены приборы теплоучёта.

«Специальный счёт — это правильный путь для ответственных собственников. Люди в этом случае сами распоряжаются накопленными средствами — определяют виды работ и сроки их выполнения, подрядчиков, контролируют качество. Владельцем специального счета может быть по законодательству и региональный оператор. В этом случае мы выполняем волю жильцов и направляем их денежные средства на работы по капремонту в соответствии с решением собрания собственников», — сообщил генеральный директор регионального оператора капремонта Вадим Борисов.

Отметим, в регионе собственники в 1767 многоквартирных домов открыли специальные счета и вывели сбор средств на капремонт из общего котла. Пока это 9% от общего числа домов. При этом большинство жителей из 19 тыс. 745 многоквартирных домов в Челябинской области пока не проявляют активности.

Напомним, с 1 января 2017 года тариф на капитальный ремонт в Челябинской области вырос с 6 рублей 70 копеек до 7 рублей. В 2018 году тариф поднимется до 7 рублей 40 копеек, а в 2019-м — до 7 рублей 80 копеек с одного квадратного метра в месяц. При этом продолжает оставаться высоким уровень задолженность южноуральцев по платежам за капремонт. Осенью 2016 года размер долга составлял порядка 1,5 млрд рублей. К 2017 году задолженность выросла ближе к 2 млрд рублей. С 2016 года на задолженность граждан стала начисляться пеня, ранее не взимаемая, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ. К взысканию долгов с осени 2016 года были подключены судебные приставы. Региональный оператор стал подавать исковые заявления на должников, сумма долга у которых превышала 5 тыс. рублей.

Добавим, в 2017 году, по данным челябинского регионального оператора капремонтов, запланировано потратить свыше 5 млрд рублей на различные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Вместе с тем, в работе регионального регоператора выявляются и провалы. Так, осенью 2016 года несколько домов в Челябинске вошли в зимний сезон с незавершёнными работами. Дома несколько недель не были подключены к центральному отоплению. В начале 2017 года после капремонта дома в Челябинске по улице Российской жители также остались без тепла, ремонт отопления оказался некачественным.

Причину сбоев представители регоператора капремонта в Челябинской области связывают с недобросовестностью подрядчиков, которые стремятся снизить издержки и используют при ремонте дешёвые и порой некачественные стройматериалы.

Напомним, в начале 2016 года доля многоквартирных домов, имеющих спецсчета для капремонта, не превышала 1%. В начале 2017 года губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал активно агитировать население к выходу из «общего котла» и открытию спецсчетов. В планах региональных чиновников довести долю отдельных спецсчетов собственников жилья до 10% от общего количества многоквартирных домов.

Эксперты отмечают, что таким образом жителей домов сподвигают на самостоятельное управление обслуживанием домов, постепенно выводя контроль за ЖКХ из-под ответственности чиновников, перекладывая его на плечи самих жителей. Власти при этом в перспективе оставят за собой правовое и тарифное регулирование в сфере ЖКХ, а также монопольные структуры, обеспечивающие ключевые услуги жилищно-коммунальной сферы.

Также по теме: После капремонта челябинской многоэтажки жители остались без тепла