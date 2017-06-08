Калуга, 8 июня, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Специалистами проектно-конструкторского бюро малых летательных аппаратов, созданного калужским городским казачьим обществом при научно-производственном объединении, разработан полетный контроллер и программное обеспечение для легких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания совета по делам казачества при губернаторе области.

Пресс-служба Правительства Калужской области Казачий патруль

В 2016 году на базе производственного объединения казаками было налажено мелкосерийное производство БПЛА с использованием оборудования собственной разработки. Были отработаны основные методики воздушного мониторинга лесополос, водоемов, посевных ресурсов, а также использование беспилотников и «дронов» в условиях городской среды. Основное назначение аппаратов — поиск мест возгорания.

Тогда же несколько очагов возгорания полей и подлесков, найденных аппаратами в Бабынинском районе, были успешно ликвидированы. В рамках соглашения с национальным парком «Угра», казаками проводилось авиапатрулирование лесных угодий в Дзержинском районе. Подобное соглашение на 2017 год заключено с управлением Росприроднадзора по Калужской области и региональным министерством природных ресурсов и экологии.

Также калужские казаки планируют создать первую в России лётную школу по подготовке квалифицированных пилотов по управлению беспилотниками. Опытом Калужской области планируют воспользоваться в других региональных казачьих объединениях Центрального федерального округа.

«По всем тенденциям использование летательных беспилотных аппаратов явно входит в профессиональную сферу, ужесточается нормативно-правовая база. И в ближайшее время только те, кто имеет специальное оборудование, разработки и профессиональный подход к делу, смогут заниматься этой работой. Есть шанс в нее включиться совместно с другими службами — МЧС, ГИБДД. Перспективы очень хорошие», — заявил на заседании областного совета по делам казачества заместитель губернатора Калужской области Николай Калиничев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при участии казачьих обществ в регионе также создаются добровольные пожарные дружины. На данный момент проработан вопрос передачи им пожарной спецтехники и боевого обмундирования, регулярно проводятся совместные рейды полонии государственной инспекции маломерных судов.