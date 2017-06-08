Киев, 8 июня, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Он отметил, что в депутатам понадобилось всего 22 минуты на обсуждение и принятие закона, который «окончательно и бесповоротно закрепит раскол в обществе».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это голосование войдет в анналы истории Украины как свидетельство предательства властью интересов народа. И шулерство спикера Парубия, с третьей попытки таки продавившего рассмотрение стратегически важного для страны вопроса по сокращенной процедуре; и лживые спичи адептов «партии войны» о том, что этого хочет народ; и молниеносное голосование за закон ― тому лучшее подтверждение. Я убежден: сегодняшнее голосование в ВР за «закон раскола и противостояния» (иначе его и не назовешь) является преступлением против Украинского народа, против национальной безопасности Украины», — подчеркнул лидер «Украинского выбора — Права народа».

По словам политика, указанный документ противоречит закрепленному почти 27 лет назад в Декларации о государственном суверенитете Украины намерении «стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках».

«Для миллионов украинцев, которые 1 декабря 1991 года на референдуме голосовали за независимость Украины, это положение Декларации было одним из основополагающих», — напомнил Медведчук.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что вопрос о курсе на членство в НАТО так и не был вынесен на референдум, а заявления спикера о том, что вступление в НАТО «имеет поддержку большинства населения в Украине» Медведчук считает циничной ложью.

«Даже на волне евроатлантической истерии сторонников членства в НАТО в Украине существенно меньше, чем противников. По результатам февральского соцопроса американского (!) института Gallup, 35% респондентов видят в НАТО угрозу, 29% — защиту, еще 26% не считают альянс ни угрозой, ни защитой», — сообщил лидер «Украинского выбора — Права народа».

Политик также заявил, что курс на вступление в НАТО абсолютно неприемлем для жителей Донбасса, он станет препятствием на пути к восстановлению территориальной целостности Украины, а также причиной эскалации конфликта.

«Евроатлантическая интеграция ― это не цивилизационный выбор Украины, как нас пытаются убедить, а путь, который ведет страну к окончательной потере суверенитета. Что ж, «партия войны» в украинском парламенте, стремящаяся к продолжению вооруженного конфликта на Донбассе и противостоянию с Россией, в очередной раз продемонстрировала, что сильна, многочисленна и способна навязать стране свою волю. Однако рано или поздно, я убежден в этом, украинское общество даст справедливую оценку действиям «партии войны», — резюмировал политик.

Напомним, сам спикер Андрей Парубий заявил после голосования, что Верховная рада Украины приняла сегодня «важнейшее решение». «276 народных депутатов поддержали инициативу законодательно закрепить членство Украины в НАТО как приоритет государственной внешней политики. Это голосование продемонстрировало, кто действительно желает Украине настоящей защиты и добра, действительно заботится о безопасности страны», — отметил он.