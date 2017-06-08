Тбилиси, 8 июня, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Правительство Грузии решило защитить стратегические интересы страны и граждан и ввести мораторий на продажу иностранцам земель сельскохозяйственного назначения. Как заявил 8 июня председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, в результате консультаций между премьер-министром, правительством и парламентским большинством было принято решение о разработке конституционного законопроекта, который упорядочит право собственности на землю.

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«Мы единодушно приняли решение четкой и строгой конституционной записью защитить стратегические интересы нашей страны и граждан, на основании которого грузинская земля останется в собственности только грузинского государства, граждан Грузии и их объединений», — сообщил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, это решение было принято с учетом всех факторов, нынешней и потенциальной рыночной стоимости земель, привлечения иностранных инвестиций, роли отчуждения земель в экономическом росте и других.

Соответствующий проект конституционных изменений парламентское большинство уже подготовило и начинает его обсуждение в комитетах, а до вступления этих изменений в силу парламент примет законопроект, который временно ограничит отчуждение земель лицам, не имеющим гражданства Грузии.

«Запись в Конституции станет гарантией того, что земельные ресурсы сельскохозяйственного назначения не будут отчуждаться лицам, не имеющим гражданства Грузии, и будут защищены наши национальные, стратегические интересы», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Следует отметить, что мораторий на продажу земель иностранным гражданам правительство «Грузинской мечты» ввело и ранее. Соответствующее решение парламент Грузии принял в конце июня 2013 года. Срок моратория истекал 31 декабря 2014 года, но решением Конституционного суда Грузии в июне 2014 года принятый парламентом закон был признан неконституционным, и его действие было досрочно прекращено.