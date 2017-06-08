Нью-Дели, 8 июня, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Государственная индийская компания Coal India планирует закрыть 37 шах в конце текущего финансового года, 8 июня сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Диего Ривера. Вход в шахту. 1923

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«Большинство из этих шахт являются убыточными, объем добычи на них незначительный. Таким образом, Coal India стремится закрыть шахты, которые не приносят прибыль», — заявил собеседник агентства.

«Мы начнем сотрудничество с Coal India… когда получим благоприятные условия для рабочих нерентабельных шахт и ясность в отношении их дальнейшего будущего», — заявил вице-президент профсоюза Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) Басант Кумар Рай.

В текущем месяце угольные профсоюзы планируют провести трехдневную забастовку, если решение Coal India о закрытии шахт не будет отменено.

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Напомним, в собственности Coal India находятся 413 угольных предприятий, включая 207 шахт, 176 карьеров и 30 предприятий смешанного типа. В случае закрытия 37 шахт, 11 тыс. шахтеров могут остаться без работы.

Ранее в Coal India заявили о сокращении прибыли из-за высоких издержек и низкого спроса на уголь. Годовой объем добычи угля сократился на 10%. На долю Coal India приходится более 80% добычи угля в стране.