Вашингтон, 8 июня, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла очередной авиаудар по сирийским правительственным силам. Об этом сегодня, 8 июня, сообщил представитель коалиции полковник ВС США Райан Дилон.

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Он сообщил, что авиаудар был снова нанесён в районе КПП Ат-Танф, расположенного в Сирийской пустыне на сирийско-иракской границе.

Войска коалиции, которые давно уже захватили КПП Ат-Танф, посчитали, что два технических средства, принадлежащие сирийской армии и находившиеся в районе Ат-Танфа, могут представлять угрозу для войск коалиции.

В итоге руководство коалиции приняло решение нанести авиаудар по этим неназванным техническим средствам.

О жертвах среди сирийских правительственных сил не сообщается.

Это уже третий удар авиации коалиции по сирийским силам в районе Ат-Танфа.