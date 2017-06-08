Киев, 8 июня, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Канада после подписания соглашения о военном сотрудничестве рассматривает варианты предоставления Украине оружия, заявил посол Канады на Украине Роман Ващук, сообщает украинское агентство УНИАН.

Mil.gov.ua Министры обороны Украины и Канады

По словам Ващука, этот вопрос после подписания в апреле 2017 года соглашения о двустороннем военном сотрудничестве рассматривается несколько по иному.

Кроме того, Ващук сообщил, что новая оборонная политика даст Канаде больше возможностей для военного сотрудничества с разными странами, в том числе с Украиной.

Стоит отметить, что при этом бесплатного оружия Ващук не пообещал и не указал конкретных типов и классов вооружения.

Напомним, 3 апреля министр обороны Украины Степан Полторак и глава военного ведомства Канады Харджит Сингх Сейджан подписали соглашение о военном партнерстве между странами. Сотрудничество предусмотрено по пяти направлениям: оборонительные разработки и производство, материальное обеспечение, логистика, оборонная политика и военное образование.

Кроме того, украинской стороне обещали открыть доступ к канадскому рынку оружия, однако не обещали дать денег на закупки.