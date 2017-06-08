Москва, 8 июня, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал выступление бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми на слушаниях в специальном комитете по разведке сената Конгресса США. Свое мнение на этот счёт он опубликовал сегодня в своём Twitter-аккаунте.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Шум вокруг показаний Коми крайне раздут: враги Трампа жаждут крови. Напоминает поиск врагов времён Маккарти. Маккартизм — старая болезнь США», — написал Пушков.

Напомним, Коми сегодня выступает перед сенатским комитетом Конгресса и отвечает на вопросы, связанные с его увольнением и расследованием «вмешательства России» в выборы президента США.

Коми заявил, что Трамп напрямую не просил его свернуть расследование «вмешательства России», однако намекал на это.

Кроме того, Коми сказал, что, по его мнению, он был уволен президентом именно из-за расследования «вмешательства России».