Нижний Новгород, 8 июня, 2017, 19:07 — ИА Регнум. В Нижегородской области около 30% топлива на АЗС не соответствуют установленным нормам качества. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», об этом заявил глава регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов по итогам заседания межведомственной комиссии по незаконному обороту промышленной продукции 8 июня 2017 года.

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По его словам, в ходе заседания было принято решение направить в государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложение ввести на федеральном уровне норму о внеплановых проверках на АЗС. Кроме того, нижегородские чиновники предлагают отменить уведомления о проверках качества топлива на АЗС. Действующий на сегодня уведомительных характер в части проведения проверок дает недобросовестным продавцам топлива возможность поменять некачественное топливо на АЗС.

«Результатом подобных мошеннических действий становится то, что люди лишаются автомобилей», — отметил Черкасов.

В качестве одной из мер, которые могут повлиять на ситуацию, участники совещания назвали временное закрытие заправок при выявлении некачественной продукции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2016 года в России зафиксирован самый низкий за последние пять лет уровень нарушений на АЗС. По данным 12% АЗС торговали топливом-фальсификатом.

Самым высоким за последние пять лет стал показатель 2015 года — 42,5% некачественного топлива.

Годовой оборот контрафактного топлива в России может достигать 10 млн тонн против 39,8 млн тонн планируемого в 2017 году выпуска бензина и 70 млн тонн дизельного топлива. По оценке экспертов, доля суррогата на рынке дизельного топлива достигает в среднем 25−30%, а в отдельных регионах — в 2−3 раза больше.