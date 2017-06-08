Астана, 8 июня, 2017, 19:07 — ИА Регнум. «Мы сейчас готовим главное мероприятие в двусторонних отношениях — Ваш визит в Россию», — сказал Путин.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Российский лидер напомнил, что совсем недавно Москву посещал министр иностранных дел Китая Ван И, который вместе с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым занимался подготовкой визита председателя КНР в Москву.

Путин выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву станет «значимым и большим событием в двусторонних отношениях».

Также Путин отметил, что сегодняшнюю встречу он бы хотел использовать для обсуждений двусторонней повестки дня, а также международной проблематики.

В свою очередь, Си Цзиньпин пожелал России достичь новых успехов, а также поздравил российских граждан с приближающимся праздником — Днём России.

«Искренне желаю, чтобы под вашим волевым руководством Россия достигла новых успехов на пути государственного развития и возрождения», — сказал Си Цзиньпин.