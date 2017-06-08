Киров, 8 июня, 2017, 18:53 — ИА Регнум. В Кирове планируется установить памятник Феликсу Дзержинскому. В течение недели памятник прибудет в город. Открытие памятника намечено на август 2017 года, сообщает «Вятский наблюдатель».

Феликс Дзержинский

Памятник изготовлен на средства ООО «Издательский дом «Крепостновъ» и будет установлен во дворе городского клуба ветеранов. Монумент, высота которого составляет 2,65 метра, изготовлен из облагороженного чугуна и в настоящее время он находится в Подольске на дореставрации.

Установка памятника согласована с депутатами городской думы. При согласовании депутаты заявляли, что установку памятнику поддержали «трудовые коллективы и спортивные общества Кирова».

В то же время против установки высказались представители организации жертв политических репрессий «Вятка-плюс» и представители РПЦ.

В настоящее время жители города, недовольные установкой памятника, начали сбор подписей под петицией за ее отмену.

В петиции, в частности, отмечается, что «со сноса памятника Железному Феликсу началось возрождение новой России в 1991-м (после провала ГКЧП), а установкой нового памятника в Кирове, там где памятника Феликсу никогда не было нам недвусмысленно намекается — «наша недоработка, что вы еще не сидите».