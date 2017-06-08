Мурманск, 8 июня, 2017, 19:06 — ИА Регнум. «Заполярные рыбаки за месяц привезли в Мурманск 21,5 тысячи тонн рыбы и рыбопродукции, — пояснил пресс-секретарь порта Алексей Бакуменко. — Это на 48,3% больше, чем в мае прошлого года. Более того, это лучший результат за последние пять лет: май-2016 — 14,5 тысяч тонн, 2015 — 19,9 тысяч тонн, 2014 — 20,1 тысяч тонн, 2013 — 20,1 тысяч тонн, 2012 — 15,9 тысяч тонн».

Portofmurmansk.ru Мурманский морской рыбный порт

По словам Бакуменко, итоги первых пяти месяцев 2017 года «тоже неплохие». «Рост выгрузки рыбопродукции составил 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, — объяснил пресс-секретарь порта. — Общий грузооборот порта вырос на 16,8%: январь-май 2016 года — 120,3 тысяч тонн, 2017 года — 140,5 тысяч».

Кроме того, в минувшем месяце увеличилось количество судозаходов в порт Мурманска — до 111 судов. В апреле 2017 года их было порядка восьмидесяти.

«Рост объёмов можно объяснить сезонным смещением районов добычи в восточную часть Баренцева моря, ближе к Мурманску, а также хорошей промысловой обстановкой, — сообщил представитель порта. — Но, возможно, на решение рыбопромышленников разгружать суда в Мурманске повлияло и улучшение качества обслуживания в родном порту».

Напомним, в 2016 году на ремонт имеющейся техники мурманский рыбный порт потратил более 40 миллионов рублей. Для сравнения: в 2011—2015 годах, когда ММРП находился в федеральной собственности, государство инвестировало в его развитие всего 56 миллионов рублей.

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, на фоне падения поставок рыбы в заполярный порт, предприятие вынуждено диверсифицировать свою деятельность. К примеру, в мае 2017 года руководство рыбного порта Мурманска заявило о том, что не собирается оставаться в стороне от масштабных работ, которые разворачиваются в Заполярье в связи с активным освоением арктических месторождений.