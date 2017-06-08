Мурманск, 8 июня, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Через неделю, 15 июня, атомный ледокол «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» отправится в первый в 2017 году круизный рейс на Северный полюс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе коммуникаций Росатомфлота.

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«На борту атомохода к самой северной точке планеты отправятся 125 туристов из Азии и Европы, — пояснили в отделе. — Продолжительность круиза Мурманск — Северный полюс — Мурманск составит 11 суток».

По информации предприятия, компаниями-фрахтователями экспедиций выступают фирмы «Quark Expedition», «Poseidon Arctic Voyages» и «Zegrahm Expeditions». Организаторы круиза подготовили для гостей программу о флоре, фауне и климате Арктики.

«Туристов ждёт знакомство с живописными арктическими бухтами, полярное барбекю и купание в Северном Ледовитом океане», — добавили в Росатомфлоте.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года атомный ледокол «50 лет Победы» совершит пять туристических рейсов на Северный полюс. Круизы намечены на периоды с 15 июня по 26 июня, с 26 июня по 7 июля, с 10 июля по 21 июля, с 21 июля по 1 августа и с 1 августа по 12 августа.

Добавим, 8 августа 1990 года первых туристов на Северный полюс доставил атомный ледокол «Россия». С 2007 года круизы совершаются только на атомоходе «50 лет Победы».