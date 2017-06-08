Москва, 8 июня, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2017 года составили почти 125 тысяч машин, что оказалось на 14,7% выше, чем в мае прошлого года. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. В целом в 2017 году рост продаж составил 5,1%.

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«Двузначный рост, причем впервые с 2012 года, — это, без сомнений, хороший знак. Однако при этом не надо забывать, что в прошлом году май был провальным. Кроме того, сейчас после очень бодрого марта, когда рынок приблизился к отметке в 140 тысяч машин, второй месяц подряд идет снижение объема. Поэтому пока не стоит преувеличивать успех», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM автомобильный эксперт Сергей Баранов.

Заслуживает внимания тот факт, что положительная динамика наблюдается для большинства игроков на рынке, отмечают в АЕБ. «По нашему мнению, это является важным фактором для того, чтобы процесс восстановления рынка получил дальнейшее развитие и, что наиболее важно, превратился в долговременный тренд», — заявил Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Лидерами рынка в мае стали Lada (+10%), KIA (+20%) и Hyundai (+7%). Самыми продаваемыми моделями стали Kia Rio, Lada Granta и Lada Vesta. В то время как массовый сегмент показывает рост, премиальные бренды демонстрируют негативную динамику.

«Рынок нашел положение неустойчивого равновесия и пытается закрепиться на текущих рубежах. Рост в мае следует приписать прежде всего запуску обновленной программы льготного автокредитования с лимитом по стоимости для автомобилей-участников на уровне 1 450 тысяч рублей» — рассказал Ринат Утешев, директор локации РОЛЬФ Октябрьская. По его словам, неудивительно, что локомотивом продаж стали бренды массового сегмента. Дилеры надеются на дальнейшую корректировку ценового лимита в программе льготного кредитования до 2 млн рублей.

Что касается прогнозов, в летние месяцы рост наверняка продолжится и вновь может превышать 10% с учетом прошлогоднего «затишья» в этот период, но действительно показательными будут осенние месяцы, считают эксперты. «Если в последнем квартале года динамика сохранит растущий тренд, то можно будет говорить о начале восстановления отрасли. Сейчас уже очевидно, что ниже уровня 2016 года рынок падать не будет», — отметил Сергей Баранов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам всего первого квартала 2017 года российский авторынок вырос на 1% до 322,5 тысячи машин, причем такой результат достигнут во многом именно благодаря продажам в марте.

По прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году продажи составят 1,48 млн автомобилей, что на 4% превысит показатели 2016 года. Таким образом, по прогнозу АЕБ Россию ждёт завершение четырёхлетнего периода падения продаж и возвращение российского авторынка к росту.