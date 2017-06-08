Москва, 9 июня, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, депутаты на пленарном заседании Госдумы обсудят законопроект о поправках в федеральный бюджет в первом чтении. Документ, вносящий изменения в госсмету на 2017 год, правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента 26 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Доходы

По расчетам Минфина, доходы страны по итогам текущего года окажутся выше. Ранее ведомства предполагали, что в бюджет поступит порядка 13,488 трлн рублей, однако сегодня они полагают, что в казну поступит на 1,191 трлн рублей больше. Таким образом, предполагаемые доходы составят 14,679 трлн рублей.

Дополнительные средства в бюджет поступят благодаря более высокой цене на нефть. Текущая версия бюджета рассчитана, исходя из 40 долларов за баррель нефти марки Urals, однако средняя цена сырья превысила 51 доллар. Поэтому новый вариант сметы правительство предлагает пересчитать, исходя из стоимости одного барреля нефти в 45,6 доллара.

Рубль

Минфин также изменил прогнозы относительно курса рубля, заложенного в бюджет. Сегодня смета рассчитана по курсу 67,5 рубля за доллар. Правительство предлагает пересчитать показатели, исходя из цены одного доллара 64,2 рубля.

Однако, как раннее отмечал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), даже такой скорректированный показатель подразумевает значительное ослабление рубля, так как курс сегодня приближается к 57 рублям за доллар.

«Прошло уже пять месяцев 2017 года, и курс рубля другой, поэтому предложенная цель на конец года — это, по существу, обвальное падение курса. Могу сразу сказать, что такого не будет», — заявлял ранее Макаров.

Инфляция

По прогнозам правительства, уровень инфляции также будет отличаться от запланированного ранее. Так, ведомства в своих расчетах исходили из того, что к концу года инфляция должна опуститься до 4%. Впрочем, благодаря политике таргетирования инфляции, которую проводил Центробанк РФ, показатель достиг целевых значений уже в апреле — мае 2017 года. В связи с этим правительство предполагает, что к концу года инфляция может опуститься до 3,8%.

Как заявлял ранее глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, с возможностью такого снижения инфляции к концу 2017 года согласились все депутаты профильных комитетов, профильные ведомства, а также независимые эксперты.

Долги и дефицит

Согласно новой версии бюджета, верхний предел государственного долга РФ может быть уменьшен. К 1 января 2018 года он может составить 9,227 трлн рублей, что на на 1,124 трлн рублей меньше, чем запланировано сегодня. Верхний предел внешнего долга также предлагается уменьшить с 53,6 млрд долларов до 51,8 млрд долларов.

Параллельно, по прогнозам правительства, снизится и дефицит бюджета. В текущей версии сметы предполагается, что он составит 3,2% ВВП. Минфин пересчитал эти показатели и предполагает, что к концу 2017 году дефицит госказны снизится до 2,1% ВВП, до 1 трлн 923 млрд рублей.

Расходы

Несмотря на рост доходов практически на триллион рублей, расходы бюджета предлагается увеличить только на 315 млрд рублей. Таким образом, по итогам года они составят 16,556 трлн рублей. Большуя часть расходов правительство предлагает отдать «на АПК» — порядка 25 млрд рублей Минфин планирует направить на докапитализацию Россельхозбанка.

Чуть меньшую сумму — порядка 24 млрд рублей — чиновники хотят перераспределить на стимулирование промышленности. На развитие и усовершенствование транспортной инфраструктуры ведомства предлагают выделить 15 млрд рублей. Они пойдут на создание и развитие дорог и аэропортов.

Позаботились в правительстве и о пенсионерах — в пенсионную систему хотят перенаправить на 11,5 млрд рублей больше, чем запланировано сегодня.

Кроме того, порядка 10 млрд рублей правительство распорядилось выделить на региональное развитие. Субъекты РФ, которые продемонстрируют наилучшие результаты в вопросе улучшения налогового потенциала, смогут рассчитывать на дополнительное финансирование. Региональные бюджеты в свою очередь смогут рассчитывать на поддержку из федеральной казны — на этот вопрос правительство предлагает выделить около 3 млрд рублей.

Такое перераспределение дополнительных средств ни у кого из депутатов и экспертов не вызывает вопросов, отмечал ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Проблемы возникают, когда начинают рассматривать прогноз социально-экономического развития страны. У большинства экспертов, в том числе у Счетной палаты, есть очень и очень большие сомнения в отношении тех показателей, которые содержит пересмотренный прогноз», — отметил он.

Эти вопросы и будут обсуждаться в ходе пленарного заседания 9 июня, прогнозировал глава профильного комитета Госдумы.