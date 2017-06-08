Вашингтон, 8 июня, 2017, 18:36 — ИА Регнум. «Я точно не знаю. Как я понял слова президента, меня уволили из-за расследования в отношении России. Было что-то неверное в том, как я его проводил, по мнению президента, это создавало некое давление, которого он хотел избежать», — сказал Коми.

DonkeyHotey Джеймс Коми

Ему был задан уточняющий вопрос: считает ли он, что его уволили с должности директора ФБР из-за расследования, которое проводилось ведомством?

«Да, потому что так сказал президент», — ответил Коми.

При этом ранее Коми заявил, что президент Трамп не просил его закрыть расследование о «вмешательстве России» в выборы президента США.

Напомним, Коми был отправлен в отставку 9 мая.