Экс-директор ФБР: Я был уволен из-за расследования о «вмешательстве» России
Вашингтон, 8 июня, 2017, 18:36 — ИА Регнум. «Я точно не знаю. Как я понял слова президента, меня уволили из-за расследования в отношении России. Было что-то неверное в том, как я его проводил, по мнению президента, это создавало некое давление, которого он хотел избежать», — сказал Коми.
DonkeyHotey
Джеймс Коми
Ему был задан уточняющий вопрос: считает ли он, что его уволили с должности директора ФБР из-за расследования, которое проводилось ведомством?
«Да, потому что так сказал президент», — ответил Коми.
При этом ранее Коми заявил, что президент Трамп не просил его закрыть расследование о «вмешательстве России» в выборы президента США.
Напомним, Коми был отправлен в отставку 9 мая.