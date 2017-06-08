Рига, 8 июня, 2017, 18:32 — ИА Регнум. С 1 июля 2017года в Латвии вырастут тарифы на природный газ для домохозяйств, которые используют его для отопления, говорится в сообщении компании Latvijas gāze (Латвийский газ), опубликованном в Latvijas Vēstnesis.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Компания сообщает, что с 1 июля 2017года до 31 декабря 2017 года домохозяйствам предлагаются тарифы, которые отвечают торговой цене газа 192,09 евро за 1000 кубометров или 18,23 евро за 1000 киловатт-часов (квт-ч). Сейчас тарифы установлены на уровне, отвечающем более низкой торговой цене — 178,86 евро за 1000 кубометров или 16,88 евро за 1000 квт-ч.

Поэтому с июля для использующих газ для отопления домохозяйств с потреблением до 500 кубометров или 5,269 квт-ч в год тариф составит 0,71 евро за кубометр или 0,068 евро за квт-ч. То есть тариф увеличится на 2%.

Для использующих газ для отопления домохозяйств с потреблением от 500 до 25 000 кубометров или от 5,269 до 263 450 квт-ч тариф составит 0,42 евро за кубометр или 0,04 за квт-ч. Для этой группы потребителей тариф увеличится на 4%.

Напомним, 3 апреля 2017 года в Латвии официально закончилась монополия на импорт и поставки газа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель правления компании Latvijas gāze Айгар Калвитис заявил, что на газовом рынке Латвии может сложиться такая же ситуация, как после открытия рынка электроэнергии, то есть за поставку газа потребителям придется платить намного больше, чем сейчас. Так, по мнению Калвитиса, такой маленькой стране как Латвия было бы гораздо выгоднее сохранять прежнее положение вещей, то есть работать в условиях регулируемой монополии на рынке газа.