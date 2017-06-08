Калининград, 8 июня, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В Калининграде к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен бывший питерский омоновец Алексей Каширин, признанный судом виновным в вооруженном нападении на депутата Калининградской облдумы, учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова.

Стоп-кадр ВГТРК Калининградский депутат Игорь Рудников

Такое решение принял сегодня, 8 июня, Центральный районный суд Калининграда, квалифицировав действия подсудимого по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (в суд дело поступило по ст. 30 и 105 УК РФ «Покушение на убийство»).

Учитывая, что Каширину будет зачтено пребывание под стражей с 30 апреля 2016 года, осужденному предстоит находиться под стражей менее чем полгода.

ИА REGNUM дополняет, что нападение на Рудникова было совершено 17 марта 2016 года у кафе «Солянка» в центре Калининграда. Депутат получил пять ножевых ранений и остался жив только благодаря оперативной госпитализации в лечебное заведение.

Во время судебного процесса Рудников заявлял, что заказчиком преступления является глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский, якобы «заказавший» его за статью против строительства т.н. «Стакана» — многоэтажного апарт-отеля на побережье Балтики.

Однако суд постановил, что доказательств причастности Ковальского к организации покушения на Рудников нет. Подсудимый Каширин свою вину в преступлении не признал.