Москва, 9 июня, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, Госдума на пленарном заседании обсудит отчет Центробанка РФ за 2016 год, а также рассмотрит вопрос назначения Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ еще на один срок, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

По закону, ЦБ отчитывается о своей деятельности перед Госдумой, поэтому депутаты ежегодно заслушивают доклады регулятора о проделанной работе. Очередной отчет Центробанка за 2016 год поступил в нижнюю палату парламента 3 мая 2017 года.

Инфляция

Основной целью денежно-кредитной политики ЦБ в 2016 году было обеспечение ценовой стабильности и сдерживание инфляции. За 2016 год ЦБ удалось существенно снизить показатель — с 13,7% до 6%. По итогам 2017 года регулятор ждет еще большего снижения инфляции — до 4%. Впрочем, учитывая тот факт, что такой показатель был достигнут уже к маю, в ЦБ не отрицают, что инфляция по итогам 2017 года может оказаться и ниже.

Однако, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор ставил задачу не только снизить показатель, но и удержать его на стабильно уровне. Кроме того, по ее словам, инфляцию в 4% сложно считать низкой

«Если Россия по итогам 2017 года достигнет инфляции в 4%, то она все равно окажется ниже 120 места в списке стран по уровню инфляции», — говорила ранее Набиуллина.

По словам главы ЦБ, бизнес, особенно международный, привык работать в условиях низкой инфляции, который заметен во многих странах.

Ключевая ставка

За 2016 год Центробанк дважды снижал ключевую ставку. Таким образом, за год она уменьшилась с 11% до 10%.

В 2017 году ЦБ может снизить ставку еще динамичнее. С января регулятор уже дважды уменьшал показатель — сейчас его уровень достигает 9,25%. 16 июня Центробанк в очередной раз рассмотрит возможность снизить ключевую ставку на 0,25 или 0,5 процентных пунктов, заявляла ранее Набиуллина.

Между тем, профильные комитеты Госдумы в своих заключениях полагают, что ЦБ мог бы быть более активен в этом вопросе.

«Учитывая, что динамика снижения инфляции опережала намеченные целевые ориентиры, а также учитывая умеренную волатильность на валютном рынке, комитеты полагают, что снижение ключевой ставки могло быть осуществлено до однозначных величин», — отмечается в заключении профильных комитетов Госдумы.

Однако, по расчетам Набиуллиной, ключевая ставка может достигнуть показателей в 6,5−7% не раньше 2020 года и то, при условии, если инфляция будет стабильной.

«Если исходить из того, что среднесрочная инфляция будет около 4% и инфляционные ожидания населения снизятся соответствующим образом, то тогда к 2020 году наша ключевая ставка будет 6,5−7%», — отмечала ранее Эльвира Набиуллина.

Экономический рост

Как следует из отчета ЦБ, 2016 год стал годом стабилизации российской экономики и ее перехода от спада к росту. Восстановление проходило быстрее, чем ожидалось, что стало возможным из-за сохранения макроэкономической стабильности. Таким образом, за 2016 год замедлилось снижение ВВП — оно составило 0,2%. Между тем, по итогам 2015 года экономический рост страны потерял 2,8%.

Кроме того, за 2016 год существенно замедлился спад инвестиций в экономику. Если в 2015 году он составил 10,1%, то в 2016 — только 0,9%.

Ниже прогнозируемых оказались и темпы роста потребительских цен. По итогам 2016 года они увеличились на 5,4%.

Рубль

В течение 2016 года продемонстрировал укрепление и российский рубль. Если в январе 2016 года курс превышал 77 рублей за доллар, то в декабре 2016 года цена одного доллара опустилась до 60 рублей. Этому способствовали рост мировых цен на нефть, сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и приток иностранных портфельных инвестиций в российские ценные бумаги, отмечается в отчете ЦБ.

Прибыль банков и ЦБ

Банковский сектор в 2016 году также продемонстрировал восстановление. По данным отчета, банки смогли восстановить прибыльность и нарастить капитал, достаточный для кредитования экономики. Так, например, чистая прибыль банков за 2016 год составила 929,7 млрд рублей (в 2015 — 192 млрд рублей).

Между тем, прибыль самого ЦБ за 2016 года снизилась. По сравнению с 2015 годом она сократилась более чем в два раза. Если в 2015 году ЦБ отчиталсь о 112,6 млрд рублей прибыли, то по итогам 2016 года она составила 43,7 млрд рублей.

По объяснению регулятора, такое снижение связано с тем, что ЦБ в течение года постепенно снижал уровень ключевой ставки и сокращал объемы рефинансирования банковского сектора.

Новый срок

На пленарном заседании 9 июня депутаты также рассмотрят вопрос повторного назначения Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ. С предложением продлить полномочия главы ЦБ еще на четыре года выступил президент РФ Владимир Путин в марте 2017 года. Такое решение главы государства 5 июня поддержали депутаты трех профильных комитетов Госдумы.

В случае если большинство парламентариев проголосует за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ, то она займет этот пост еще на четыре года.

Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк с 24 июля 2013 года. В случае поддержки от Госдумы, ее второй срок в качестве председателя ЦБ начнется 24 июня 2017 года.