Тамбов, 8 июня, 2017, 18:27 — ИА Регнум. В Тамбове задержаны участники преступной группы, которая организовывала на территории региона незаконные азартные игры. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, среди задержанных — депутат Тамбовской городской думы, бывший полицейский и адвокат. Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр») и п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Цитата из к/ф «Блеф». Реж. Серджио Корбуччи. 1976. Италия В казино

Следователи считают, что подозреваемые арендовали помещения в Тамбове и других города области и оборудовали там игорные залы.

Кроме того, по версии следствия, для того, чтобы скрыть свой «бизнес» подозреваемые в феврале и марте 2017 года несколько раз давали взятки руководителю фирмы, которая проводила программно-технические экспертизы изъятого сотрудниками правоохранительных органов оборудования. Всего было передано 400 тысяч рублей, за эти деньги он обещал признать оборудование не игровым. Не учли «предприниматели» только одного — передача денег проходила под контролем следователей.

«В ходе следствия также будут устанавливаться иные участники группы, причастные к организации незаконной игорной деятельности на территории Тамбовской области. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области сообщает, что игровые залы были в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Рассказово и Уварово. Всего было проведено более 40 обысков. Изъято более 250 комплектов игрового оборудования.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2016 года в Москве был задержан руководитель фракции «Единой России» в горсовете Моршанска Олег Баров. Он обвиняется в попытке совершения аферы на 5 млн евро. По версии следствия, он хотел получить эти деньги от руководителей ОАО «Моршанская табачная фабрика» за снижение суммы налоговых претензий со стороны управления ФНС. Причем, полномочий для снижения претензий у депутата не было. Сейчас уголовное дело передано в суд.

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Чуть позже в Тамбове по подозрению в мошенничество в особо крупном размере задержан первый заместитель главы администрации Моршанска Андрей Храмов. По версии УФСБ России по Тамбовской области, чиновник в 2008 и в 2009 годах незаконно продал торговую недвижимость, которая принадлежала местной жительнице, по поддельной нотариальной доверенности.