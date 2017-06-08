Ставрополь, 8 июня, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Руководитель Федеральной службы войск Национальной гвардии России Виктор Золотов проверил в Ставрополе работу местных подразделений ведомства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Росгвардии, он отметил вклад сотрудников ведомства в ликвидацию последствий паводков и обсудил с руководством края вопросы обеспечения правопорядка, безопасности в регионе.

Ключи

Кроме того, речь шла о соблюдении законности при выполнении войсками национальной гвардии РФ служебно-боевых задач.

Пятидесяти семьям сотрудников ведомства Золотов лично вручил ключи от новых квартир. Они находятся в современных домах, отремонтированы и оснащены всем необходимым. Квартиры, правда, будут служебными.

В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году для сотрудников Росгвардии было построено более 1,2 тыс. квартир, еще 2,5 тыс. планируется выделить в текущем году. Это по всей стране.

Отметим, что росгвардейцы сегодня обладают существенными резервами на случай чрезвычайной ситуации не только на Северном Кавказе, но и в других федеральных округах России.

В Ставропольском крае росгвардейцы обеспечивают охрану свыше 16 тысяч объектов, они раскрыли 261 преступлений, изъяли более 3 тысяч единиц оружия.

Одновременно они оказывают существенную помощь населению в чрезвычайных ситуациях. Во время паводка 314 военнослужащих Росгвардии помогли эвакуировать 163 жителя и их имущество.

Росгвардейцы строили отводной канал, который помог предотвратить прорыв плотины Отказненского водохранилища. Это помогло спасти от подтопления семь населенных пунктов.

Росгвардия развернула несколько десятков эвакуационных пунктов, обеспечила отдыхом детей, пострадавших от стихии. Сотрудники ведомства охраняли дома подтопленцев от мародеров.