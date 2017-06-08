Донецк, 8 июня, 2017, 18:33 — ИА Регнум. «Вчера и позавчера было сильное обострение в Луганской Народной Республике. У нас такие бои идут ежедневно, сейчас противник активизировался», — сказал Захарченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Он считает, что Украина не заинтересована в выполнении минских соглашений, поэтому пытается развязать войну.

«Киеву нужна война, поэтому украинские власти всеми силами хотят её развязать. Киеву не нужен Минский процесс», — сказал Захарченко.

Ранее в штабе АТО заявили, что ВСУ не нарушали Минских соглашений, заняв новые позиции в районе Желобка (ЛНР). Украинская сторона напомнила, что согласно линии разграничения сторон, которая утверждена Минскими соглашениями, населённые пункты Желобок (ЛНР), Дебальцево, Докучаевск (ДНР) и другие должны были оставаться под контролем ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ совершили несколько попыток прорыва позиций ЛНР в районе Бахмутской трассы. В результате боев под обстрел попали населенные пункты: Кировск, Донецкий, Стаханов, Голубовское, Березовское и Фрунзе. МЧС ЛНР при поддержке Народной милиции эвакуирует детей. По словам Марочко, в результате обстрелов Кировска разрушено до 30 домов. Под обстрел попали журналисты ЛНР. «ВСУ начали обстрел окраин города Стаханов и поселка Фрунзе, продолжается интенсивный обстрел Кировска и поселка городского типа Донецкий… В Кировске разрушения получили 27 домов. Ранен местный житель Кировска», — сказал Марочко.

Напомним, с начала июня на Луганском направлении резко обострилась обстановка. 2 июня 93-я отдельная гвардейская механизированная Харьковская бригада ВСУ сообщила, что улучшила свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние 1,5 км, ближе к Бахмутской трассе (в направлении Желобка и Донецкого). Украинские военные оборудовали новые опорные пункты. Занятие новых позиций позволило украинским силовикам взять под огневой контроль участок Бахмутской трассы.