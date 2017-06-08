Санкт-Петербург, 8 июня, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Отдел по взаимодействию с Русской православной церковью упразднили в государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, это произошло одновременно с уходом Николая Бурова с поста директора музея. Напомним, его контракт в этой должности истек, и он попросил уволить его по собственному желанию с 1 июня.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крестный ход у Исаакия

«Решение о расформировании отдела приняло прежнее руководство. Но это не значит, что мы прекратили взаимодействие с церковью», — отметили в пресс-службе музея.

Отдел по взаимодействию с РПЦ в ГМП «Исаакиевский собор» ранее возглавляла бывший заместитель Бурова, Таисия Бартова-Грозовская, которая уволилась одновременно с прежним директором.

Сейчас обязанность работать с представителями церкви легла на все остальные подразделения музея.

Читайте также: Полтавченко назвал условия передачи Исаакия в руки РПЦ

Напомним, после ухода Бурова музей «Исаакиевский собор» в должности с приставкой и.о. возглавила экс-заместитель директора ГМП, литератор Ирада Вовненко. Но уже утром 2 июня в СМИ появилась информация, будто Смольный решил сразу же ее уволить. Однако в тот же день губернатор Георгий Полтавченко публично опроверг отставку Вовненко, и она продолжает руководить музеем.

Полтавченко назвал условия, при которых возможна передача Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви.

«Передача может состояться только при двух условиях: получении официального обращения РПЦ и когда будут соблюдены все процедуры, предусмотренные законом. Но это после обращения. Обращения не поступило», — подчеркнул губернатор.