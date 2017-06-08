Тюмень, 8 июня, 2017, 18:08 — ИА Регнум. В Тюмени владелец кавказской овчарки всё же заплатит врачу-педиатру компенсацию за нападение собаки на женщину. Между ним и медиком заключено мировое соглашение, согласно которому до 30 августа он выплатит пострадавшей 40 тыс. рублей.

Pixabay.com Овчарка

ЧП произошло 6 января. Участковая врач поликлиники приехала в садоводческое товарищество к трёхлетнему мальчику. Она осмотрела пациента и назначила ему лечение. А спустя некоторое время помощь потребовалась уже ей. Когда женщина уходила, то сзади на неё напала овчарка, которая укусила её за бедро и порвала брюки и пуховик.

В итоге неделю врач находилась на больничном. Затем ей пришлось пройти лечение у невролога.

Выяснилось. что хозяйка собаки не смогла её удержать, а сама овчарка не была привязана. Врач потребовала от хозяев компенсации материального и морального вреда. Но те отказались платить деньги. В апреле женщине пришлось обратиться в Центральный районный суд Тюмени, сообщает прокуратура.

В ходе суда стороны всё-таки заключили мировое соглашение. К 30 августа хозяин собаки должен выплатить врачу 40 тыс. рублей.

Кроме того, ранее хозяин собаки был оштрафован на 500 рублей. Его признали виновным в «нарушении нормативных правовых актов в сфере содержания домашних животных».

Отметим, случаи нападения собак на врачей — не редкость, ежегодно они происходят по несколько раз. Один из резонансных произошёл в Омске весной 2016 года, причём тоже в садоводческом товариществе и тоже с кавказской овчаркой. И по вызову также приехала врач-педиатр. Как сообщает ГТРК-Омск, хозяева забыли привязать собаку. Истекая кровью, врач Марина Нестеренко всё же осмотрела ребёнка, назначила ему лечение, и только потом сама обратилась за медицинской помощью.