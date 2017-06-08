Донецк, 8 июня, 2017, 18:09 — ИА Регнум. «75% пенсионеров из ДНР и ЛНР не получают украинские пенсии, что является грубым нарушением их прав Украиной», — сообщила заместитель представителя Агентства ООН по вопросам беженцев в Украине Ноель Калхун 8 июня на встрече с главой комитета ВР Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмилой Денисовой.

Представитель ООН привела неутешительную статистику. По её информации, на сегодняшний день порядка 568 тысяч пенсионеров ДНР и ЛНР не получают пенсионные выплаты. При этом в начале 2016 года пенсии получали 75% от общего числа пенсионеров из подконтрольных ДНР и ЛНР территорий, то есть 950 тысяч человек.

Ноель Калхун отметила, что причиной такого сокращения послужили проверки Украиной пенсионеров, которым «страна навязала кабальные условия». Пожилой человек обязан покинуть территорию республик и проживать на Украине. Причем всё это время он подвергается проверками миграционной службы. Если пенсионера по каким-то причинам не оказывается дома или он поехал на территорию ДЛНР проведать свой дом, ему перестают платить пенсию.

Зампред ООН по вопросам беженцев в Украине также заявила, что граждане не могут лишаться пенсий, а подобные проверки нарушают принципы прав людей.

Напомним, что одним из пунктов Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года, является возобновление всех социальных выплат пенсионерам и инвалидам, проживающим на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Цитируем: «Определение модальностей экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты, поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины».

ООН и раньше призывала Украину решить наконец вопрос с получением пенсионных выплат жителями ДНР и ЛНР. Подобное обращение к украинской власти Ноель Калхун делала также в марте 2017 года.