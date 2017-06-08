Санкт-Петербург, 8 июня, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» будет включен в состав Военно-морского флота России до конца 2017 года. Об этом сообщило 8 июня Министерство обороны России.

Минобороны России Ледокол «Илья Муромец»

«Планируется, что ледокол «Илья Муромец» выйдет на заводские ходовые испытания в середине июля текущего года. В состав ВМФ ледокол войдет до конца 2017 года после всех этапов испытаний», — цитирует ТАСС сообщение военного ведомства.

Напомним, «Илья Муромец» — многофункциональное судно для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях. Ледокол, водоизмещением 6 тыс. тонн, обладает качествами морского буксира, ледокола и патрульного корабля одновременно.

Читайте ранее в этом сюжете: Арктический флот из боевых ледоколов создадут в России

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж ледокола Северного флота «Илья Муромец» уже сформирован в Мурманской области из числа опытных моряков службы вспомогательного флота. Часть экипажа уже находится в Санкт-Петербурге и осваивает новую технику.

Ледокол «Илья Муромец» помимо своей основной функции — проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метров, может перевозить грузы в грузовом трюме и в контейнерах — на палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в различного рода спасательных операциях. Судно также может быть использовано для тушения пожаров, ликвидации аварийных разливов нефти, и для перевозки десанта.

В настоящее время ледокол находится на ОАО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Работы идут по графику, в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения.

Читайте также: ВМФ России рассчитывает получить в 2017 году 40 кораблей и судов

Длина ледокола — 85 м, ширина — 20 м, высота борта — 9,2 м, осадка — 6,8 м. Автономность плавания — до 60 суток; дальность хода — до 9 тыс. морских миль. Ледокол может преодолевать ледовое поле толщиной до 1,5 м. Экипаж судна — 35 человек.