Ереван, 8 июня, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Парламент Армении сегодня, 8 июня, на внеочередном заседании единогласно принял в первом чтении законопроект «О комиссии по предупреждению коррупции» и смежный с ним пакет законопроектов.

Принятием законопроекта, который должен пройти ещё второе чтение, в Армении будет объявлено об очередном, неизвестно котором по счёту, но, скорее всего, последнем этапе борьбы с коррупцией. Все предыдущие попытки, как несложно догадаться, были, мягко говоря, безрезультатны. Если и после этого Армения хоть немножко не продвинется в этом вопросе, то, по словам политолога Артёма Алексаняна, обществу придётся психологически смириться с коррупцией и жить с этим дальше.

Что же такого предложило правительство Армении, что законопроект получил единогласное одобрение со стороны Национального Собрания?

Согласно документу, на базе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц планируется создать орган, который будет осуществлять функции по предупреждению коррупции.

Комиссия, которая должна начать работу в апреле 2018 года, будет иметь пять членов, назначенных Национальным собранием. Членов комиссии будет выдвигать специально формирующийся совет, членов которого будут представлять Высший судебный совет, который только должен быть создан, защитник прав человека, Палата адвокатов, председатель Конституционного суда и Общественный совет. Во время обсуждения законопроекта в парламенте оппозиционные депутаты выразили озабоченность в связи с тем, что оппозиция не имеет возможности участвовать в формировании данной комиссии.

Перед голосованием один из авторов законопроекта, вице-спикер парламента Арпине Ованнисян заявила, что это предложение оппозиции принято. По ее словам, оппозиционные фракции НС на основе консенсуса смогут выдвинуть кандидата в члены комиссии.

Орган по вопросам предупреждения коррупции, в отличие от действующей сейчас Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц, будет наделен необходимым инструментарием и рычагами. Одним из важнейших элементов этого инструментария будет право применять санкции. Кроме того, в случае нарушения требований, связанных с декларированием, орган сразу же будет обращаться в правоохранительные органы.

Комиссия будет финансироваться из госбюджета. Члены комиссии должны сохранять политический нейтралитет.

Законопроект предусматривает расширение списка (с 500 до 2200) должностных лиц, которые обязаны представлять декларации о доходах и имуществе.

Одним из важнейших элементов законопроекта является внедрение института оповещения. Будет создана единая электронная платформа, которая позволит гражданам анонимно оповещать соответствующие госорганы о имеющейся у них информации и фактах о коррупции. Будут предусмотрены также гарантии защиты оповещателей.

Некоторым данная платформа напомнила об анонимных доносах советских времён, но, согласно законопроекту, информация, полученная с помощью данной платформы, будет проверятся лишь в случае наличия в ней доказательств.

Примерно за год до начала работы эффективность Комиссии по предупреждению коррупции уже ставится под большое сомнение со стороны гражданского общества и политических партий, не представленных в парламенте.

По их мнению, комиссия не сможет сохранять нейтралитет, так как будет назначаться правящей Республиканской партией, которая имеет большинство в парламенте и члены которой оказываются в последнее время замешаны в коррупционных скандалах.

Законопроектом не гарантирована также прозрачность работы комиссии. По мнению оппонентов документа, комиссия действовала бы гораздо более эффективно, если бы обладала полномочиями по осуществлению уголовно-процессуальных действий.

А вот оппозиционный блок «Выход», который проголосовал за принятие законопроекта в парламенте, считает, что «любой проект, который дает оппозиции и гражданскому обществу инструмент контроля в сфере представления деклараций, является позитивным».

В 2015 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Овика Абрамяна был создан Совет по борьбе с коррупцией, который возглавлял сам премьер. По мнению наблюдателей, Совет, как и ранее созданные аналогичные структуры, не действовал согласно декларированной цели, а больше носил показной характер.

В рейтинге восприятия коррупции по итогам 2016 года Армения опустилась на 113-е место. В 2015 году страна занимала 95-е место. На том же месте в списке из 176 стран находятся Боливия и Вьетнам.

Дипломаты из США и стран ЕС не раз заявляли, что только эффективная борьба с коррупцией позволит Армении рассчитывать на значительные инвестиции.

Опубликовала ежегодный доклад, в котором представлен обзор ситуации в 49 государствах — членах организации по борьбе с коррупцией в 2016 году.

В опубликованном на днях докладе Антикоррупционного органа Совета Европы (GRECO) говорится, что в 2016 году Армения успешно реализовала все рекомендации GRECO, связанные с криминализацией коррупционных правонарушений, а также прозрачностью политического финансирования.

В то же время отмечается, что до конца 2016 года не была реализована ни одна рекомендация GRECO, связанная с предупреждением коррупции среди членов парламента.

Кроме того, до конца 2016 года не были реализованы 43% рекомендаций GRECO, связанных с предупреждением коррупции среди судей.

В сентябре 2012 года президент Армении Серж Саргсян, обращаясь к членам правительства, заявил: «Не нужно говорить — этот украл полтора миллиона, а тот — два миллиона. Нужно хватать за голову — крупных».