Ставрополь, 8 июня, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило Ставропольскому краю около 1 млрд рублей в помощь восстановлению региона после паводка.

Константин Трутовский. Половодье. 1893

«Почти миллиард рублей выделяется правительству Ставропольского края на ликвидацию последствий майского паводка. Деньги пойдут на помощь людям, которые пострадали от стихийного бедствия», — цитируются слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на сайте правительства РФ.

Вместе с тем правительство Ставрополья оценило ущерб от паводка в объеме 2,3 млрд рублей. Часть этих средств будет выделена из регионального резервного фонда. Решением краевых властей он увеличен до 810 млн рублей. Из них 750 млн — сверхдоходы по налогам.

Таким образом, вместе с федеральными субсидиями край будет располагать суммой около 2 млрд рублей. Остальные придется изыскивать самостоятельно.

Первый этап устранения последствий паводков в крае практически завершен, хотя режим ЧС еще сохраняется. Одновременно начались выплаты компенсаций. По данным регионального правительства, на сегодня пострадавшим от паводка на Ставрополье выплатили более 125 миллионов рублей.

Около 10 тысяч пострадавших получили выплаты в размере 10 тыс. рублей, 176 жителям края выплатили по 50 тысяч рублей компенсации, более 200 семьям компенсировали по 100 тыс. рублей за утрату имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после паводка в Ставропольском крае в мае 2017 года в восстановлении нуждаются 28 поселений.

Власти региона принимают меры к тому, чтобы паводки в крае прекратились. На эти цели также нужны федеральные средства — порядка 6,2 млрд рублей. План противопаводковых мероприятий предполагает расчистку русел рек Кума, Калаус и других, строительство устьевого водохранилища на реке Мокрый Карамык, проведение берегоукрепительных и противооползневых работ в населённых пунктах. Всего 43 мероприятия. Все эти реки федерального значения, поэтому край рассчитывает на получение федеральных средств на эти цели.