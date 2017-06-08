Скопье, 8 июня, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Ради вхождения в число членов НАТО Македония готова согласиться на смену названия страны, сообщает RT.

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Североатлантический альянс готовится не позднее весны 2018 года принять в свои ряды бывшую часть Югославии — Республику Македонию, однако такое развитие событий блокирует Греция.

Афины требуют изменить название потенциального члена НАТО, чтобы не путать её с одной из греческих областей, носящей название Македония.

В связи с этим посол США в Скопье встретился с македонским министром обороны и призвал пойти на уступки, к чему там, по информации СМИ, уже готовы.

Отмечается, что Греция не намерена отказываться от своей позиции по этому вопросу. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, поздравляя премьер-министра Македонии Зорана Заева со вступлением в должность, вновь подтвердил мнение Афин о названии Македонии.

Напомним, Зоран Заев уже заявил, что готов к вступлению своей страны в Североатлантический альянс под именем Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ), лишь бы ускорить процесс интеграции в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, Черногория 5 июня 2017 года официально вступила в Североатлантический альянс, став 29-м членом военного блока НАТО.