Астана, 8 июня, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин перед началом встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином пошутил над опаздывающей китайской делегацией. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает телеканал RT.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Сегодня в Астане (Казахстан) в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошли переговоры президента России с председателем КНР.

В зал, где проходили переговоры, набилось очень много журналистов, которые заслонили собой проход. В итоге сложилась ситуация, когда Владимир Путин и российская делегация сидят за столом переговоров, а напротив них сидит один Си Цзиньпин, так как члены китайской делегации только проталкивались к столу.

«Один боец!» — назвал в шутку Си Цзиньпина Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Астане проходит заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).