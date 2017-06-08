Вильнюс, 8 июня, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Литовская компания Energijos tiekimas собирается выйти на рынок Польши и экспортировать в эту страну электроэнергию. Однако эта информация вызывает сомнения у экспертов в свете того, что Литва почти всю электроэнергию сама закупает в других странах, в том числе в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я с трудом представляю, какую энергию собираются туда поставлять, потому что после закрытия АЭС Игналина Литва электроэнергию закупает», — отметил в интервью нашему изданию директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

Он обратил внимание на то, что с теоретической точки зрения увеличить производство электроэнергии здесь можно при помощи, например, газовой генерации. Однако пока этого не сделано в любом случае.

Это весьма новая тема. Однако можно предположить, что это будет локальный проект, поскольку в Литве сегодня нет известных проектов по дешевой генерации, раньше атомная станция производила относительно дешевую электроэнергию, напомнил Симонов.

«У меня есть сомнения, что это масштабная и реальная история», — выразил сомнение аналитик.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Geton Energy, «дочка» Energijos tiekimas, была 5 июня 2017 года зарегистрирована в Польше. До этого компания работала только в Прибалтике. Теперь независимый поставщик электроэнергии Energijos tiekimas вышел и на польский рынок. Здесь компания хочет занять 5% рынка.

По мнению руководства литовской компании, рынок Польши является ликвидным, на розничном рынке здесь продается в шесть раз больше энергии, чем во всех прибалтийских странах, вместе взятых. Потом предприятие планирует за счет Польши поставлять электричество в другие страны Центральной Европы.

Напомним, что Energijos tiekimas находится под контролем литовской группы энергетических предприятий Lietuvos energija. Она торгует на рынках Латвии, Эстонии, а также Швеции и Финляндии. В октябре 2015 года компания приобрела часть бизнеса по производству электроэнергии у Lietuvos energijos gamyba.

О своем намерении выйти на рынок Польши литовская компания заговорила еще в 2015 году. Однако тогда предполагалось, что в Польше Lietuvos energija заработает уже в 2016 году, директор компании Видмантас Салетис говорил, что торговлю планируется начать на польском оптовом рынке, розничную торговлю на тот момент решили отложить. В результате начать реализацию этих планов удалось только в середине 2017 года.

В 2014 году в Польше начала торговлю электроэнергией и IRL Polska — дочернее предприятие контролируемой российским энергетическим гигантом «Интер РАО» компании в Литве Inter RAO Lietuva.