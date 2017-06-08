Киев, 8 июня, 2017, 17:13 — ИА Регнум. «Власти Российской Федерации планировали в очередной раз вызвать на Украине энергетический кризис, конфисковав угольные шахты в Донбассе и прекратив поставки угля на украинские ТЭС», — заявил 8 июня во время выступления на Трипольской ТЭС (Харьковская область) президент Украины Пётр Порошенко.

bycfotografem Уголь

Он сообщил, что Украина готовилась к угольной блокаде со стороны России, поэтому начала модернизировать энергоблоки ТЭС, чтобы они могли работать на газовых марках угля.

«И тут очень чётко знали, потому что наша станция работает на антрацитовом угле. Понимали ли мы, к чему это может привести? Очевидно. Потому что ещё в 2015 году мной было проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны. Был дан чёткий приказ модернизировать блоки украинских ТЭС и перевести их на уголь газовой группы. Не только на уголь, а чтобы мы могли использовать и антрацит, и газ. Почему важно оставить антрацит? Потому что мы твёрдо верим, что освободим «оккупированные» территории. Мы вернём антрацитовые шахты Украины, и мы будем выбирать, что будет более эффективно, какой уголь использовать. Сегодня не просто спроектирована, но и завершена модернизация блоков Змиевской станции», — сказал Порошенко.

При этом президент заявил о начале модернизации энергоблоков Трипольской ТЭС.

«Мне только что доложили, что мы начали работы по модернизации энергоблоков Трипольской ТЭС. При этом мы сделали это в два раза дешевле, чем нам предлагали проектировщики. Если будет сохранено текущее соотношение цены на уголь, эта модернизация окупится очень быстро. А надёжность и эффективность вырастут на порядок. Уверен в том, что это именно та позиция, в которой сегодня заинтересована Украина», — подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что Украина резко сокращает закупки российского ядерного топлива.

«Мы диверсифицировали поставки в Украину ядерного топлива. Какой процент ядерного топлива получала Украина из России три года назад, когда я был избран президентом? 100%. Сколько мы получили в 2016 году? Уже 55%. Сколько я поставил в качестве задачи на 2017 год — будет 40%. Остальное мы будем получать со стороны наших иностранных партнеров, включая американскую Westinghouse. Это будет повышать ядерную безопасность. И когда мы говорим о ядерной безопасности, именно в 2017 году мы завершим конфайнмент. И на сегодняшний день в Чернобыле наибольшая в мире движимая конструкция, которая стоит более 1 млрд евро, которая была построена за счет эффективности наших переговоров, за счет средств доноров, которые пришли помочь Украине. Я думаю, что в ноябре мы сдадим конфайнмент, который на 100 лет гарантирует безопасность для Украины», — добавил Порошенко.

Ранее, 1 июня 2017 года, премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook сообщил, что один из энергоблоков Змиевской ТЭС (Харьковская область) переведен на газовый уголь.

«Запущен в работу энергоблок №2 Змиевской ТЭС, который теперь работает на газовом угле. Мы обещали задействовать меры по уменьшению использования угля дефицитной антрацитовой группы, и мы постепенно их воплощаем в жизнь», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Народные советы ЛНР и ДНР приняли законы о налоговых нерезидентах. Они предусматривали введение государственного управления через назначение временной администрации в отношении работающих в республике бизнес-структур-нерезидентов, которые до 1 марта 2017 года не заключат официальные договоры с налоговыми агентами ЛНР. Предприятия обязали официально платить сборы и налоги в бюджеты республик. В конце февраля 2017 года главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что если предприятия не перерегистрируются в правовом поле республик, на них будет введено республиканское управление. Так, 1 марта 2017 года ДНР и ЛНР национализировали более 100 крупнейших украинских государственных и частных предприятий.

Напомним, в январе 2017 года в Донбассе при поддержке депутатов парламентской фракции «Самопомощь» Егора Соболева, Владимира Парасюка, внефракционного депутата Семена Семенченко началась экономическая блокада ДНР и ЛНР. Участники акции заблокировали железные дороги, соединявшие ДНР/ЛНР и Украину. Таким образом, были заблокированы поставки угля на Украину. 3 марта 2017 года глава ДНР Захарченко заявил, что рубит все связи с Украиной и объявляет ей блокаду. «Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счёт того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», — сказал Захарченко.

До этого ДНР и ЛНР уже вводили угольные блокады в отношении Украины. Так, в ноябре 2015 года республики прекратили отгружать уголь на украинские ТЭС в ответ на энергоблокаду Крыма.

«Украина совершила гуманитарное преступление, оставив Крым без света зимой. Украинские власти должны восстановить электроснабжение Крыма. Если это произойдет, то мы, возможно, рассмотрим возможность возобновления поставки угля на Украину», — сказал 27 ноября 2015 года Захарченко.

Как сообщалось, 7 марта 2017 года глава ЛНР Плотницкий заявил, что в Донбассе введение внешнего управления готовилось ещё с 2014 года.

«Мы приняли решение, что украинских предприятий больше здесь (в ЛНР — ред.) не будет. Я еще в 2014 году объявлял этот вектор, куда мы идем, чтобы прийти к тому, о чем мы мечтали и думали за год, понадобилось 2,5 года», — сказал Плотницкий. Он заверил, что предприятия ЛНР будут работать на рынок РФ.

«Мы меняем направленность своей работы. Мы начинаем работать на Российскую Федерацию и на другие страны. Ведь основная наша промышленность — более 80% и до войны была направлена на Российскую Федерацию, поэтому ничего такого супер серьезного не происходит», — считает Плотницкий.