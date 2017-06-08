Ростов, Ярославская область, 8 июня, 2017, 16:55 — ИА Регнум. В Ярославской области представлен исполняющий обязанности главы Ростовского муниципального района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Алексей Константинов

Врио губернатора Дмитрий Миронов во время рабочей поездки в Ростовский муниципальный район представил нового исполняющего обязанности главы администрации. Им стал Алексей Константинов. Представление состоялось во время встречи с сотрудниками администрации и общественностью. Предыдущий глава администрации Владимир Гончаров ушел в отставку без объяснения причин.

«Для начала позвольте немного рассказать о себе. Я родился в семье военнослужащих 6 февраля 1964 года. Окончил военное училище, затем продолжил служить на различных военных и гражданских должностях. Также имею опыт работы в бизнес-структурах. Рассчитываю, что в тесном сотрудничестве с депутатским корпусом, с городской властью, с руководителями поселений, представителями общественных организаций мы включимся в работу, найдем взаимопонимание», — сказал Алексей Константинов.

Алексей Константинов окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Отметим, что это учебное заведение окончил врио губернатора Дмитрий Миронов и председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. Затем Константинов учился в Военной академии им. М.В. Фрунзе.

С 2001 по 2002 год являлся советником генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс». С 2002 по 2004 год был генеральным директором ООО «Октавиум». Затем работал начальником управления обеспечения производственной деятельности ОАО «Инжиниринговая нефтегазовая компания «Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК». С 2012 по 2015 год был генеральным директором ООО «Энергоинноинновация», в 2015 году стал советником генерального директора ЗАО «Институт «Оргэнергострой». Проходит обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Отмечен медалями за «За отличие в военной службе» I степени, «За безупречную службу» III и II степени, имеет и другие награды.