Рига, 8 июня, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В рамках проходящих военных учений НАТО морские пехотинцы США высадились на латвийское побережье в Вентспилсе, сообщает портал Mixnews.lv. 24 мая американские морские пехотинцы уже выгружали на Вентспилсском пляже военную технику.

U.S. Department of Defense Американские солдаты в Латвии

Как сообщила представитель министерства обороны Латвии Сандра Брале, техника, в том числе танки, выгружена на пляже в Варвской волости в нескольких километрах от Вентспилса.

Напомним, в начале июня в порт зашел американский военный корабль USNS SGT. William R. Button, чтобы выгрузить необходимую для учений экипировку и технические средства. Техника доставлялась в Адажи по железной дороге и по автодорогам.

Baltops — это крупнейшие в 2017 году маневры, проходящие на Балтийском море. Основная их фаза состоится в Польше.

Маневры Baltops проводятся с 1971 года. В 2016 году в них приняли участие 17 стран — Бельгия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Великобритания, США, а также Финляндия и Швеция. Тогда маневры проходили в южной части Балтийского моря у берегов Швеции, Дании и Польши.