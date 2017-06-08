Ярославль, 8 июня, 2017, 16:42 — ИА Регнум. В Ярославской области многодетным семьям стали выделять земельные участи в аренду без торгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Земля

Ранее многодетные семьи могли получить земельный участок в собственность бесплатно по федеральному закону, но не могли выбрать место. Как правило им давали землю, мало пригодную для строительства домов, без коммуникаций. После внесения соответствующих изменений в Земельный кодекс и принятии регионального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере земельных отношений» стало возможным иначе реализовать право на бесплатную землю.

«Теперь многодетные семьи могут получить земельный участок если у них трое и больше детей и они стоят на учете для получения бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Участок можно получить в любом районе Ярославской области. Семьи могут выбрать как готовый участок, так и просто любое понравившееся свободное место. В каждом районе размеры участка свои и могут существенно отличаться. После написания заявления, участок должен был предоставлен в течении 30 дней», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области.

Через три года землю можно оформить в собственность. Стоимость аренды почти не отличается от земельного налога. На данный момент в Ярославской области в администрации муниципальных образований и департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области с заявлениями о заключении договоров аренды земельных участков без проведения торгов как для индивидуального жилищного строительства, так и для ведения личного подсобного хозяйства, обратились 142 многодетные семьи. Принято 49 решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков в аренду. 21 многодетная семья заключили договоры аренды земельных участков, в том числе в Большесельском, Гаврилов-Ямском, Некрасовском, Переславском, Ярославском муниципальных районах, городском поселении Тутаев.