Москва, 8 июня, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Для начинающих рестораторов Москва предлагает более 350 помещений для аренды и продажи на данный момент, а также право торговли в киосках во всех столичных округах, сообщили столичном департаменте по конкурентной политике.

Pixabay.com Уличная еда

Москва предлагает рестораторам помещения различной площади — от 50 кв. метров до 4 тысяч, привел цифры начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций департамента города Москвы по конкурентной политике Василий Калинкин.

Рынок уличной еды в Москве ежегодно растет на 3−5%. Это единственный сегмент ресторанного рынка, который продолжает неуклонно развиваться быстрыми темпами.

На сегодняшний день город предлагает большое число площадок, где начинающий ресторатор может попробовать свои силы.

«Есть предложения с удобной локацией на первых этажах зданий площадью от 30 до 500 квадратных метров. Также есть и отдельно стоящие здания, которые могут быть использованы для ресторанного бизнеса. По нашим наблюдениям, более 60% объектов для долгосрочной аренды «уходят» по стартовой цене, с учетом того, что на приобретение объекта была подана всего одна заявка», — сказал Калинкин.

«Поп-ап проекты, фуд-маркеты, фукорты на активно растущих сегодня московских рынках — это хорошие стартовые площадки для гастроэнтузиастов. Начинающим предпринимателям они позволяют протестировать продукт и понять, могут ли они продавать и сколько за их продукт готовы платить потребители», — заметила руководитель проекта «Местная еда» Анастасия Колесникова.

Справка ИА REGNUM :

В Москве насчитывается 12 тысяч предприятий общественного питания. 37% составляют кафе, 22% — столовые, 17% — рестораны. В 2016 году, по данным Инвестиционного портала Москвы, количество ресторанов в столице на 100 тыс. человек составило 74 предприятия.

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