Ростов-на-Дону, 8 июня, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Количество пациентов инфекционной больницы Новочеркасска в Ростовской области возросло. За медицинской помощью к врачам после посещения точки по продаже шаурмы обратились в общей сложности 50 человек, в том числе трое детей. Специалисты отмечают, что жизни пострадавших ничего не угрожает, а вот здоровье подорвано.

Pixabay.com Шаурма

У всех жертв некачественной шаурмы диагностирован сальмонеллёз, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня. Срок лечения может продлиться неделю в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Напомним, из-за вспышки сальмонеллёза в казачьей столице проходит внеплановая проверка сетей быстрого питания. Предприимчивые бизнесмены заранее закрыли все точки фастфуда. Но специалисты предупреждают, что уклониться от инспекции предпринимателям всё равно не удастся.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пообедали злополучной шаурмой в основном студенты, так как павильон расположен неподалеку от Южно-Российского государственного политехнического университета. Кроме ларька с шаурмой на улице Троицкой рейд Роспотребнадзора прошёл по точкам, расположенным рядом с вузом на улице Просвещения.

Надзорное ведомство ранее проинформировало, что работал индивидуальный предприниматель, чьей продукцией отравились новочеркассцы, с нарушением санитарных норм. Но около года назад на Дону был введен «мораторий» на проверки малого бизнеса, потому уличить бизнесмена в нарушении не представлялось возможным.

По факту массового отравления жителей Новочеркасска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование продолжается.

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