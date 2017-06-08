Москва, 8 июня, 2017, 16:21 — ИА Регнум. За четыре месяца работы на ресурс ОНФ «Интерактивная карта свалок» поступило более 8000 сигналов, больше половины из них находятся в работе, по 1181 заявке уже достигнут положительный результат.

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По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева ресурс «Интерактивная карта свалок» показал свою эффективность в решении экологических проблем, волнующих граждан.

«За четыре месяца с момента запуска проекта ОНФ «Генеральная уборка» нам удалось решить более тысячи экологических проблем, это около 15% от общего количества поступивших на «Интерактивную карту свалок» обращений. Учитывая, что проект «Генеральная уборка» существует еще менее, чем полгода, такое количество решенных проблем благодаря нашим активистам по всей России доказывает не только эффективность проекта, но и возможность объединив усилия совместно решать непростые экологические вопросы в масштабах всей страны», — отметил Владимир Гутенев.

По его словам, обращения на «Интерактивную карту свалок» растут с каждым днем, но наибольшую активность проявляют регионы Поволжья и Центра России.

«По числу отметок на карте свалок можно выделить Тульскую, Московскую, Самарскую области и Республику Татарстан, которая к тому же является лидером по количеству решенных экологических проблем. В этом регионе удалось достигнуть положительного решения по 127 проблемам из 334 поступивших. Это более трети всех полученных обращений. Рассчитываем, что и в других регионах количество зеленых точек, то есть решенных вопросов, будет увеличиваться», — подчеркнул депутат.

В заключении Владимир Гутенев отметил, что в своей работе по поиску и нейтрализации незаконных свалок активисты проекта ОНФ «Генеральная уборка» стараются поддерживать конструктивный диалог с местными и региональными властями.

«Результаты конструктивного взаимодействия говорят сами за себя, и мы признательны за то, что они не остаются без внимания. В частности, на днях спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в своем интервью одному из СМИ упомянул о работе нашего проекта в сравнении с другими экологическими организациями», — резюмировал координатор проекта.