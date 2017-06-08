Вашингтон, 8 июня, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Компания AutoPacific назвала список победителей своей премии Vehicle Satisfaction Awards (VSAs), в рамках которой оценивается степень удовлетворенности покупателей автомобилями, представленными на рынке США. Рейтинг опубликовало 7 июня издание PR Newswire.

vimeo.com Genesis G90

В опросе участвовали около 54 тыс. респондентов, которые являются владельцами новых легковых автомобилей и легких грузовиков 2016 и 2017 года выпуска.

«AutoPacific уже в 21 раз составляет рейтинг автомобилей наиболее отвечающих ожиданиям, это предоставляет покупателям возможность упростить поиск своего идеального автомобиля», — сказал президент AutoPacific Джордж Петерсон.

При определении степени удовлетворенности владельцев AutoPacific использует 49 различных критериев, начиная от внутреннего комфорта и стиля и закачивая экономией топлива и производительностью.

В 2017 году место лидера досталось автомобилю Genesis G90 2017. В предыдущие годы победителями были Cadillac Escalade 2016, Kia K900 2015, Mercedes S-Class 2014 и Hyundai Sonata 2010.

Семь новых или доработанных автомобилей стали победителями в своем сегменте. Из двадцати трех автомобилей-победителей семь подверглись изменениям с начала 2017 года. В их число входят Genesis G90, Kia Cadenza, Nissan Titan, Ford F-Series Super Duty, Honda Ridgeline, Kia Sportage и Chrysler Pacifica.

«Разработчики задерживают дыхание после того, как выпускают новые или доработанные модели. Они надеются, что результаты их исследования, проектирования и планирования будут успешными», — пояснил Джордж Петерсон, который до того как создать AutoPacific работал в должности специалиста по товарному планированию.

Петерсон сообщил, что шесть из семи доработанных моделей — Genesis G90, Kia Cadenza, Ford Super Duty, Honda Ridgeline, Kia Sportage и Chrysler Pacifica — значительно опередили десятки своих ближайших конкурентов. По его мнению, это большая победа в такой конкурентной отрасли.

AutoPacific занимается маркетинговыми исследованиями и консалтингом. Каждый год компания публикует широкий спектр различных исследований, связанных с автомобильной промышленностью. Фирма также консультирует автопроизводителей, дистрибьюторов, маркетологов и поставщиков по всему миру. Штаб-квартира компании находится в городе Тастин, штат Калифорния.