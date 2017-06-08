Чебоксары, 8 июня, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Лидер чувашских единороссов, вице-спикер Госсовета республики Николай Малов, которому прочат освободившееся место в Госдуме, стал одной из самых обсуждаемых фигур на сессии парламента сегодня, 8 июня. К нему апеллировала оппозиция, а под занавес сессии наградили коллеги по партии и аплодировали всем залом. Кулуарно его просили «забрать с собой в Москву». Сам Малов реагирует на происходящее сдержанно, подчёркивая, что «преждевременно» говорить о его переходе в Госдуму, тем более, что пока «предложение не поступало», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Николай Малов и Леонид Черкесов

Напомним, в нижней палате парламента досрочно и добровольно сложил полномочия единоросс Марат Сафин, который шёл в региональной группе «Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область». Наблюдатели отмечают, что Сафина, скорее всего, попросили сложить полномочия, а это значит, что место освобождалось под конкретного кандидата. За место будут биться как минимум два региона — Чувашия и Нижегородская область.

Читайте также: Кому достанутся «тёпленькие единороссовские места» в Чувашии: мнения

Вакантный мандат может быть отдан секретарю регионального отделения «Единой России» в Чувашии Николаю Малову, который в региональной группе шёл под номером 10. Шансом протолкнуть своего кандидата наверняка воспользуется и нижегородский губернатор Валерий Шанцев: под номерами 11 и 12 идут соответственно его советник, замсекретаря нижегородских единороссов Ольга Носкова и секретарь регионального отделения «Единой России», вице-спикер областного Заксобрания Александр Табачников, по статусу составляющий конкуренцию Николаю Малову.

В федеральном руководстве партии дают пространные комментарии: в частности, ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявлял, что «пока решение партии о передаче мандата не принято, но следующим по списку идет секретарь отделения партии Николай Малов». Малов, в свою очередь, не склонен праздновать победу.

«Думаю, что преждевременно пока поздравлять. Никаких переговоров со мной не было, предложение пока не поступало. В любом случае, решение (о передаче мандата) будет в течение двух недель. Так что время есть, последнее слово и решение — за генеральным советом партии», — выдержанно говорит Малов.

Между тем, во время перерыва на сессии Госсовета Николая Малова окружили коллеги и журналисты. Первые просили полушутя-полусерьёзно «забрать с собой» в Москву, другие интересовались его госдумовскими перспективами. К нему, сидящему по правую руку от спикера и по правую сторону от регламентной группы, апеллировала оппозиция во время сессии, критикуя парламент за несоблюдение процедурных вопросов. Сессия завершилась аплодисментами в адрес Малова: его коллега по партии, директор хлебозавода Юрий Кислов, тронутый неравнодушием соратника, который всегда помогает в благотворительных акциях, «где бы он ни крутился, где бы он ни был», вручил ему символическое бумажное признание.

«Я не возвышаюсь над вами?», — пошутил вышедший на подиум Малов для получения награды и под смех в зале спустился на ступеньку ниже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму в 2016 году Чувашия вошла в региональную группу №16 вместе с Нижегородской областью, Мордовией и Марий Эл. В данный партийный список вошли 20 человек. Из них только три кандидата представляли Чувашию, при этом в первую тройку никто из них не попал: первой среди чувашских кандидатов, под номером 5, шла депутат Госдумы Алёна Аршинова. Десятым номером шёл Николай Малов, на 13-м месте оказался депутат городского собрания Чебоксар Николай Владимиров. Более того, Канашский округ в Чувашии вообще оставили без кандидата, отдав его на откуп оппозиции (выборы выиграл лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков). Циничность ситуации была ещё и в том, что Малов попал в региональный список, хотя участвовал в праймериз не по федеральному округу, а по Канашскому округу. Эксперты тогда отмечали, что Чувашию «сломали, а главного чувашского единоросса Николая Малова кинули, хотя он и продолжает делать хорошую мину и твердит, что «на всё воля партии».

Читайте также: Праймериз в Чувашии: рейтинги возглавляют депутаты

А также: «Единая Россия» уступает оппозиции округ в Чувашии

Напомним, что на майском праймериз в Чувашии Алена Аршинова стала лидером по федеральному избирательному округу, получив 74,79% голосов. Следом за ней шёл Николай Владимиров с 21,88% голосов. Николай Малов на праймериз по федеральному избирательному округу не выдвигался, сосредоточившись на Канашском одномандатном округе, где и одержал победу с 63,83% голосов.

Напомним, что в настоящее время Чувашию в Госдуме представляют пять депутатов: единороссы Алена Аршинова и Леонид Черкесов, справороссы Анатолий Аксаков и Олег Николаев, коммунист Валентин Шурчанов.