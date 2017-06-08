Москва, 8 июня, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Нефтяной рынок продолжает качать из стороны в сторону. В первой половине сессии 8 июня сектор восстанавливался после снижения минувшего вечера, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Pixabay.com Добыча нефти

«К середине дня рамки оптимизма сузились, а цены вернулись в своим логичным значениям. В результате из устойчивого плюса баррель спустился в минус», — отметила Бодрова.

«Бочка» североморского сырья Brent торгуется по $47,86 (-0,4%), баррель WTI стоит $45,53 (-0,4%). Во вчерашнем отчете Минэнерго США оказались данные, к которым рынок не был готов: запасы и нефти, и бензина с дистиллятами выросли, что означает полное отсутствие всплесков спроса на продукты со стороны потребителей», — пояснила эксперт.

«Получается, что цены на нефть все-таки тянет скорее вниз, чем вверх. Запасы в Штатах высоки для этого времени года, добыча хотя и снизилась на прошлой неделе, но, скорее всего, это локальная просадка. Не стоит забывать, что история с Катаром, о которой все так беспокоились ранее на этой неделе, может иметь неприятное продолжение и для рынка нефти, и для ОПЕК», — считает Бодрова.

«Баррель Brent пока следует в область $48,50, далее многое будет зависеть от вечерней волатильности валют», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня мировые цены на нефть подросли на данных Минэнерго США о снижении добычи черного золота в США. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,75% — до $48,42 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,66% — до $46,02.

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