Севастополь, 8 июня, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Правительство Севастополя включило Центральное конструкторское бюро «Черноморец» в состав госпредприятия «Севастопольский морской завод». Документ принят 8 июня на аппаратном совещании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Здание ЦКБ «Черноморец» в Севастополе

Передача произошла путем реорганизации ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» и присоединения к нему ГУП ЦКБ «Черноморец», сообщил глава департамента экономики Элимдар Ахтемов.

«Правоприемником будет считаться «Севморзавод», сотрудники ЦКБ перейдут на работу на предприятие», — уточнил он.

Напомним, филиал АО «ЦС «Звездочка» входит в Объединенную строительную корпорацию (ОСК) и арендует производственные мощности ГУП «Севморзавод» сроком на 49 лет. В феврале директор филиала Игорь Дрей сообщил, что завод приступил к выполнению крупного заказа для Адмиралтейских верфей Санкт-Петербурга на строительство плавкрана. Стоимость контракта — 2,7 млрд рублей.

Читайте об этом: «Севморзавод» возродит производство плавкранов

В правительстве пока затрудняются ответить, произойдет ли переезд оставшихся 39 сотрудников ЦКБ на «Севморзавод» из помещения на площади Лазарева в центре города.

Ранее чиновники не скрывали своего интереса к зданию на улице Большой Морской. По разным сведениям, здесь планировалась гостиница. В настоящее время в нем размещены департаменты правительства, часть сдается в коммерческую аренду.

Работники предприятия с 70-летней историей уверяют, что переезд уничтожит бесценный кораблестроительный архив.

«У нас уникальный архив — 2,5 млн единиц хранения: около 150 проектов судов, 600 тыс. проектной документации на судовое оборудование, 20 тыс. экземпляров нормативно-технической документации», — заявляли конструкторы.

По их мнению, в новых помещениях нет отопления и помещений с климатом, пригодных для хранения ценных материалов.

ЦКБ «Черноморец» образовано в 1947 году и специализировалось на разработке документации ремонта и модернизации военных кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота. В 2016 году решением Минпромторга РФ ЦКБ включено в список оборонных предприятий.