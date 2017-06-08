Москва, 8 июня, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Рубль днем 8 июня устойчив и невозмутим в парах с иностранными валютами, но, похоже, это ненадолго, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Со вчерашнего дня на внутреннем рынке ликвидности присутствует Минфин, который, в теории, покупает в день 2,1 млрд рублей. Агентом выступает Центробанк. Однако данные по закупкам в режиме реального времени не публикуются, поэтому эффект можно только предполагать», — сказала эксперт.

Скорее всего, по ее мнению, «ведомство приобретает валюту плавно внутри дня, иначе бы можно было бы увидеть пик и в стакане торговой системы, и на графике. Повышенная активность в рублевых парах вечером 7 июня была основана на реакциях по поводу новостей нефтяного рынка, следов Минфина тут нет».

«Сегодняшний вечер может принести в валютный сегмент рост волатильности. Во второй половине дня заседает ЕЦБ, чьи комментарии способны всколыхнуть евро/доллар и, как следствие, рублевые пары. Позже ожидается дача показаний бывшим главой ФБР США г-ном Коми — все пройдет спокойно, если речь не зайдет о фигуре президента Трампа. Тогда доллар будет качать, как на качелях, что обязательно срикошетит и в рубль», — пояснила Бодрова.

«Пока все идет к тому, что «россиянин» все-таки попадет к 9 июня в слабую позицию и там и останется до новой торговой недели — будущий понедельник (12 июня) в России нерабочий», — полагает эксперт.

Добавим, за доллар США к настоящему времени дают 56,98 рубля (-0,18%). Евро торгуется по 63,99 рубля (-0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 9 июня, составляют 56,98 рубля за американский доллар и 64,14 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 40 и 43 копейки соответственно.

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