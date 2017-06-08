Мехико, 8 июня, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Все трое обязались финансировать план спасения редкого вида китообразных и предпринимать меры по ужесточению надзора в области предотвращения незаконного рыбного промысла.

NOAA Калифорнийская морская свинья

Соглашение гарантирует, что мексиканское правительство введет постоянный запрет на лов рыбы в Верхнем Калифорнийском заливе. Этого добивались экологические организации Мексики в течение последних двух лет. Однако соглашение было подписано, когда популяци морских свиней сократилась до 30 особей в живой природе.

Фонды актера Ди Каприо и милиардера Слима будут финансировать работы по локализации и демонтажу брошенных сетей в море, а также развивать альтернативные методы рыбной ловли с сообществами Калифорнийского залива.

«Это действие является важным шагом для того, чтобы Калифорнийский залив продолжал быть ярким и продуктивным, особенно для находящихся под угрозой исчезновения видов, таких как калифорнийская морская свинья. Мой фонд и я с нетерпением жду продолжения работы с президентом Пенья Ньето, нашими партнерами из числа НКО и местных общин в заливе для достижения дальнейшего прогресса по этим важным вопросам», — заявил Леонардо Ди Каприо.

В Меморандуме о взаимопонимании говорится, что в течение следующих 30 дней Слим, Ди Каприо и Пенья Ньето представят план действий по охране редких видов. Кроме того, актер и миллиардер сделают оценку стратегии финансирования совместно с мексиканским правительством плана по воспроизводству редких китообразных в неволе, на который правительство готово выделить $4 миллиона. Проект включает в себя отлов нескольких особей для перемещения их в безопасный заповедник в Сан-Фелипе мексиканского штата Нижняя Калифорния.

Напомним, актеру Ди Каприо удалось менее чем за месяц ускорить действия, которые предлагались в течение многих лет, чтобы сохранить вымирающих морских свиней, основной причиной гибели которых являются браконьерские жаберные сети в водах Калифорнийского залива. Еще 12 мая актер написал сообщение на своей странице в Instagram, в котором призывал к принятию срочных мер по спасению калифорнийской морской свиньи от вымирания.

Секретарь по вопросам окружающей среды правительства Мексики Рафаел Пакчиано, в свою очередь, заявил в середине мая, что страна начнет осуществлять план отлова особей для заповедника в октябре 2017 года. Тогда же он предположил актеру внести свой вклад в финансирование программы. Благотворительный фонд Ди Каприо посвящен работе по улучшению состояния экосистем и сообществ, населяющих их.