Багдад, 8 июня, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили свыше 230 мирных жителей, пытавшихся сбежать из западного Мосула, сообщает 8 июня Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Только за прошлую неделю боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расправились с более, чем 200 человек.

«При попытке к бегству террористы открывали огонь по детям, пытавшимся вместе со своими семьями бежать подальше от войны», — говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейни.

«Я призываю власти Ирака обеспечить условия для привлечения ответственных за эти преступления людей к суду, в соответствии с нормами международного права», — добавил аль-Хусейни.

Правозащитники из ООН отметили учащение случаев использования террористами мирных жителей в качестве живого щита в Мосуле.

Напомним, Мосул — последний крупный город в Ираке, удерживаемый террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время правительственные войска заканчивают освобождение западной части города.