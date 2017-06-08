Кишинёв, 8 июня, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон передал через молдавский МИД обращение к властям Украины с просьбой обеспечить безопасность молдавских граждан, которые временно или проездом находятся на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон отметил, что отношение к молдавским гражданам на Украине вызывает озабоченность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ссора

Поводом для обращения послужил очередной инцидент, когда в Одессе группа вооруженных националистов атаковала гражданина Молдовы за то, что на багажнике его машины была наклейка с картой России. Радикалы оскорбляли жителя Молдавии и угрожали ему расправой.

«Чё, дурак, что ли, молдаван?.. В следующий раз будешь на шиномонтаже лежать, понял?!» — орали ему националисты. «Я не знал…», — оправдывался водитель. «Что ты не знал, что у нас война с Россией? Ты, петушара! Ты не знал, что война идет?! Чтобы больше я тебя не видел!» — продолжали угрожать радикалы. И заставили водителя сорвать наклейку, снимая весь процесс его унижения и оскорблений на видео.

«Это не первый случай, когда [на Украине] атакуют молдавских граждан», — отметил Додон.

«Я выступаю за хорошие, добрососедские отношения с Украиной. У нас много общего, и я считаю, что наши страны должны дружить, но мы не должны навязывать друг другу свои видения. В связи с этим обращаюсь к соседнему государству с просьбой обеспечить безопасность наших граждан, которые временно или проездом находятся в Украине», — добавил молдавский президент.

Ранее украинские националисты распространили в соцсети видео унижения двух женщин из Молдавии — в центре Одессы радикалы прокололи им шины автомобиля, унижали и угрожали за георгиевскую ленточку, привязанную к антенне авто .

Другой недавний случай произошел на молдавско-украинской границе — также из-за георгиевской ленты в автомобиле националисты в течение нескольких часов издевались над жителем Молдавии, снимая происходящее на видео.

С протестом в связи с атаками на граждан Молдавии на территории Украины выступила и молдавская партия Patria. Партия потребовала от молдавских властей жесткой реакции на данные агрессивные действия, оскорбительные для всего молдавского народа. «В такой ситуации власти страны обязаны дать оценку действиям правоохранительных органов Украины, применивших незаконные и противоправные меры в отношении граждан Молдовы», — говорится в заявлении.